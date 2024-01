Putin sa pokúša presvedčiť Západ, aby zradil Ukrajinu a rokoval bez Kyjeva

O Ukrajine bez Ukrajiny

Analytici upozorňujú na riziká

3.1.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa pokúša presvedčiť Západ, aby zradil Ukrajinu prostredníctvom rokovaní bez Kyjeva.Konštatuje to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , podľa ktorého Putin úmyselne preformuloval vojnu na domácej aj medzinárodnej úrovni ako boj proti Západu, a nie proti Ukrajine, čo mu dáva silnejšiu ruku pri rokovacom stole. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„Putin pravdepodobne úmyselne a falošne rámcuje Ukrajinu ako figúrku bez vlastnej agendy v konflikte medzi Ruskom a Západom, aby zamaskoval jeho expanzívne a maximalistické ciele nastolenia úplnej efektívnej ruskej kontroly nad Ukrajinou,“ konštatujú analytici inštitútu v najnovšej správe o vojne na Ukrajine.Úmyslom ruského vodcu je podľa ISW rokovať výlučne so Západom o budúcnosti Ukrajiny v ruskej sfére vplyvu a len o opustení Ukrajiny Západom. Nič v jeho ostatných vyjadreniach nenaznačuje, že by sa zaujímal o mierové rokovania priamo s Ukrajinou.Inštitút varoval pred rizikom, ktoré by takéto konanie Západu predstavovalo. Akékoľvek podkopávanie režimu prezidenta Volodymyra Zelenského bude mať pre región pravdepodobne katastrofálne následky.„Akýkoľvek západný záväzok k rokovaniam o budúcnosti Ukrajiny, ktoré obídu Ukrajinu, bude signál pre Rusko, že môže vnútiť svoju vôľu krajinám, o ktorých sa domnieva, že sú v jeho sfére vplyvu - dokonca aj krajinám mimo Ukrajiny a potenciálne vrátane Fínska a Moldavska, o ktorých Ruskí aktéri začali stanovovať informačné podmienky pre budúce kampane,“ uvádza sa v správe ISW.