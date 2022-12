Putin sa snaží ovládnuť aj ruskú blogerskú scénu, chce ich dostať na svoju stranu výmenou za mocenské pozície

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Kremeľ zosilňuje úsilie dostať na svoju stranu vojenských blogerov a ponúka im mocenské pozície. Konštatuje to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého to umožňuje Moskve „posilniť niektoré elementy oficiálnej rétoriky“ prostredníctvom populárnych kanálov. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Jeden ruský vojenský bloger, ktorého ruský prezident Vladimir Putin menoval do ruskej rady pre ľudské práva, hlásal oficiálne vyhlásenie rady, že nedostala žiadne informácie o násilnej mobilizácii zajatcov k účasti vo vojne, píše ISW.Ďalší bloger, ktorý získal miesto v Putinovej mobilizačnej pracovnej skupine, zas vyjadril nadšenie z možnosti predniesť svoje obavy priamo ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi počas prvého stretnutia pracovnej skupiny 28. decembra.„Ponukou týchto pozícií vo vláde Kremeľ presadzuje autocenzúru a predstavuje svoje naratívy niektorým osobnostiam v priestore vojenských blogerov. Putinovo vymenovanie týchto vojenských blogerov do oficiálnych pozícií tiež naznačuje, že súhlasí s ich extrémnymi a niekedy genocídnymi vyhláseniami,“ uvádza inštitút.Do informačnej sféry Kremľa je podľa ISW čiastočne integrovaných najmenej sedem najprominentnejších vojenských blogerov. Kremeľ by z toho mohol „významne profitovať“, ale je nepravdepodobné, že Putin „skrotí celú komunitu“.