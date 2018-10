Putin sa stretne s Trumpom, potvrdil Ušakov

Na snímke vpravo ruský prezident Vladimir Putin a vľavo americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie po rokovaní vo fínskej metropole Helsinki 16. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom 11. novembra v Paríži, kde sa budú konať oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Oznámil to v utorok Putinov poradca Jurij Ušakov, informovala agentúra RIA Novosti.Putin podľa Ušakova potvrdil termín a miesto stretnutia na utorňajšej schôdzke s poradcom šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom.Ušakov uviedol, žepo skončení osláv. Jeho dĺžka bude podľa neho závisieť od samotných prezidentov.dodal.Krátko pred jeho oznámením Putin na schôdzke s Boltonom, ktorý pricestoval na návštevu Ruskej federácie, uviedol, že by bolo "užitočné pokračovať v priamom dialógu s prezidentom Spojených štátov, predovšetkým na medzinárodných podujatiach, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti, napríklad v Paríži... Samozrejme, ak má americká strana záujem o takéto kontakty".Bolton šéfa Kremľa ubezpečil, že Trump by sa s ním rád stretol. Súhlasil s tým, že dialóg medzi Moskvou a Washingtonom bude užitočný napriek existujúcim rozdielom.Obaja prezidenti sa naposledy stretli 16. júla vo fínskej metropole Helsinki.