Putin sa v prvých dňoch invázie na sankcie nesťažoval a žiadal Scholza, aby uznal Krym ako súčasť Ruska

O sankciách sa nezmienil

Stretnutie neodmietol

28.8.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin si v prvých dňoch invázie na Ukrajinu nesťažoval na západné sankcie a rozprával o konšpiračných teóriách. Vyplýva to z prepisu rozhovoru medzi nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o ich rokovaniach s Putinom, ku ktorému sa dostal novinár Stephan Lamby. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Európsku pravdu.Rokovanie Scholza s Putinom sa uskutočnilo 4. marca 2022, na deviaty deň ruskej invázie na Ukrajinu. Scholz pritom v následnom rozhovore s Macronom priznal, že situácia „sa nezlepšuje“, cituje z prepisu nemecký denník Bild.„Je tu niečo, čo ma znepokojuje viac ako rozhovory: on (Putin) sa vôbec nesťažuje na sankcie. Neviem, či ich spomenul v rozhovore s vami, ale mne sa o nich vôbec nezmienil,“ povedal Scholz Macronovi, ktorý odpovedal, že ani jemu sa „o nich nezmienil“.Nemecký kancelár tiež poznamenal, že Putin opäť vnucuje svoju víziu Ukrajiny.„Podelil sa o všetky svoje nápady na kompromis. Hovoril o demilitarizácii a denacifikácii (Ukrajiny, pozn. red.)“ a Scholza tiež podľa jeho slov požiadal, aby „uznal Krym ako súčasť Ruska“ a tiež, aby uznal nezávislosť takzvaných Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky.„Keď som sa ho opýtal, či sa niekedy uskutoční stretnutie o Ukrajine s vami, mnou, Zelenským a ním, Putin to úplne neodmietol. Menoval však dve podmienky. V prvom rade to nesmie byť dôvod na prímerie. A hovoril len o nás troch: vás, mne a o ňom. Nie o Zelenskom,“ prezradil Scholz.Dodal tiež, že Putin hovoril aj o konšpiračných teóriách.„Potom vyhlásil, že ukrajinská delegácia išla do Poľska, pretože chcela hovoriť s prezidentom USA, aby dostala inštrukcie,“ priblížil kancelár.Macron na to reagoval slovami: „To je veľmi podobné rozhovoru, ktorý som s ním (Putinom, pozn. red.) viedol včera.“