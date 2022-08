Putin sa v Soči stretol s Erdoganom, chcú posunúť úlohu Ruska a Turecka v regióne

Kľúčové rozhovory

Vzájomný obchod

5.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin privítal v Soči svojho tureckého náprotivka Recepa Tayyipa Erdogana na rokovaniach.Tie by sa mali venovať dohode o vývoze obilia po Čiernom mori, na ktorú z Istanbulu dohliadajú predstavitelia Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN, vojne na Ukrajine, situácii v Sýrii či obchodným vzťahom medzi Moskvou a Ankarou. Prezidenti na začiatku chválili svoje väzby a sľúbili, že ich budú ďalej rozvíjať.Erdoganova návšteva Soči zdôrazňuje dôležitosť úzkych vzťahov Ruska s Tureckom, pripomína agentúra AP.Na začiatku stretnutia Erdogan skonštatoval, že pomôže „posunúť úlohu, ktorú Turecko a Rusko zohrávajú v regióne“, rozhovory tiež označil za kľúčové.Tiež povedal, že rokovania otvoria „veľmi rozdielnu stránku“ o energetických dohodách, turizme, doprave a regionálnych otázkach.Putin zas Erdoganovi poďakoval za pomoc pri rokovaniach o spomenutej dohode o obilí, pričom poukázal na jej význam pre mnohé krajiny na celom svete, ktoré sú závislé od ruského a ukrajinského exportu, aby uživili svojich ľudí a pestovali svoje vlastné plodiny.Tiež vyzdvihol energetickú spoluprácu Ruska a Turecka, spomenul napríklad plynovod TurkStream vedúci ruský plyn do Turecka a južnej Európy cez Čierne more a tiež poznamenal, že rusko-turecký obchod sa za prvých päť mesiacov tohto roka medziročne zdvojnásobil.