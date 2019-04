Putin sľúbil viac financií pre ruský vesmírny priemysel

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok prisľúbil, že prinavráti slávu ruskému vesmírnemu programu poskytnutím väčšieho množstva finančných prostriedkov na rozvoj supermoderných raketových technológií, informovala agentúra AP.Putin navštívil podnik Energomaš sídliaci v meste Chimki neďaleko Moskvy, ktorý sa zaoberá vývojom a výrobou raketových motorov. Prisľúbil pritom, že vláda poskytne viac prostriedkov na vývoj nových rakiet, a tiež nové stimuly pre pracovníkov vesmírneho priemyslu.Šéf Kremľa navštívil uvedený podnik pri príležitosti Medzinárodného dňa letu človeka do vesmíru. Oznámil tiež, že plánovaný projekt ruského národného kozmického centra by mal stáť zhruba 25 miliárd rubľov (v prepočte viac ako 344 miliónov eur) a vytvorí okolo 20.000 pracovných miest, informovala tlačová agentúra TASS.Putin vo februári tohto roku nariadil zriadiť v Moskve národné kozmické centrum, ktoré má byť hotové do januára 2020. V komplexe strediska majú byť umiestnené sídla hlavných organizácií zapojených do ruského kozmického programu a tiež súvisiace pobočky vzdelávacích a výskumných inštitúcií.Prvým človekom vo vesmíre sa 12. apríla 1961 stal dôstojník sovietskeho armádneho letectva, 27-ročný Jurij Alexejevič Gagarin.