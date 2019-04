Putin: Stav kontaktov medzi Ruskom a Estónskom je abnormálny

Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia v Moskve 18. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. apríla (TASR) - Skutočnosť, že medzi ruskými a estónskymi predstaviteľmi už dlhý čas neexistujú zmysluplné kontakty, je abnormálna, vyhlásil v Moskve na štvrtkovej schôdzke s estónskou hlavou štátu Kersti Kaljulaidovou ruský prezident Vladimir Putin.zdôraznil Putin, ktorého citovala agentúra TASS.povedal Putin pri privítaní Kaljulaidovej. Pripomenul, že posledné rusko-estónske stretnutie na najvyššej úrovni sa uskutočnilo pred približne desiatimi rokmi. Putin dodal, že s Kaljulaidovou sa stretolKaljulaidová ešte minulý piatok vyjadrila nádej, že jej schôdzka so šéfom Kremľa podporí dvojstranný dialóg.uviedla Kaljulaidová rozhovore pre estónsku verejnoprávnu televíziu ERR.povedala Kaljulaidová. To, že sa stretne s Putinom, označila zaHovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre estónsky denník Postimees ešte skôr uviedol, že Putin sa na schôdzke s Kaljulaidovou pokúsi zmierniť obavy Estónska v oblasti bezpečnosti. Peskov dodal, že cieľom stretnutia jetakže praktické rozhodnutia by sa nemali očakávať.