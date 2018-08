Putin strávil víkend túrami na Sibíri, tričko si tentoraz nevyzliekol

Na snímke, ktorú poskytla 27. augusta 2018 ruská prezidentská kancelária, je ruský prezident Vladimir Putin s hríbom v ruke počas krátkej víkendovej dovolenky v Tuvianskej republike na juhu Sibíri 26. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin strávil uplynulý víkend dobrodružnou dovolenkou na Sibíri, kam si chodí oddýchnuť takmer každé leto. V pondelok to oznámil Kremeľ, ktorý pri tejto príležitosti zverejnil i niekoľko fotografií.Putin na nich tentoraz nepózuje na koni či pri love rýb bez trička, ako to robil po minulé roky. Namiesto toho chodí 65-ročný prezident v decentnom khaki oblečení a klobúku s ďalekohľadom i trekingovými palicami na túry po horách, plaví sa po rieke Jenisej a obdivuje krásy prírody Tuvianskej republiky na juhu Sibíri.Týmto aktivitám sa oddáva v spoločnosti ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a riaditeľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandra Bortnikova, informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Na jednej z fotografií sa Putin so Šojguom pozerajú na mladé ihličnany, pripravené na zasadenie. Iné snímky zachytávajú Putina na vrchole hory, pri plavbe na člne či v rozhovore s riaditeľom miestnej prírodnej rezervácie, priblížila agentúra Reuters.Putin si víkendový oddych v horách doprial ako malú prestávku na ceste do sibírskeho mesta Kemerovo, strediska ťažby uhlia, kde sa už v pondelok stretol s miestnymi činiteľmi i zástupcami vedenia miestnych energetických spoločností.povedal Peskov.