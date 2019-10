Putin: Turecká operácia v Sýrii môže oživiť hrozbu zo strany IS

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Moskva 11. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že turecká vojenská operácia v Sýrii by mohla viesť k oživeniu skupiny Islamský štát (IS) v tomto regióne.Putin podľa agentúry AFP uviedol, že Kurdi, ktorí strážia tisícky zajatých bojovníkov Islamského štátu, sa dali teraz na útek.povedal ruský prezident počas návštevy Turkménska.dodal.Členovia Bezpečnostnej rady OSN sa vo štvrtok na spoločnom stanovisku k prebiehajúcej tureckej vojenskej operácii voči Kurdom na severovýchode Sýrie nedokázali zhodnúť. Piati európski členovia BR OSN - Belgicko, Británia, Francúzsko, Nemecko a Poľsko -, ktorí zasadnutie zvolali, vyzvali Ankaru, aby vojenskú operáciu v Sýrii ukončila.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny IS, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.