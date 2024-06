Putin tvrdí, že nevidí hrozbu voči Rusku, ktorá by si vyžadovala použitie jadrových zbraní

7.6.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin nevidí žiadnu hrozbu pre ruskú suverenitu, ktorá by si vyžadovala použitie jadrových zbraní. Na ekonomickom fóre v Petrohrade povedal, že použitie jadrových zbraní je možné len v „mimoriadnych prípadoch“ a nemyslí si, že „takýto prípad nastal“.Zopakoval tiež varovanie spred niekoľkých dní, že Moskva si vyhradzuje právo vyzbrojiť protivníkov Západu v reakcii na to, že niektorí spojenci v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) umožňujú Ukrajine použiť ich zbrane na útoky na ciele v Rusku.„Ak dodávajú (zbrane) do bojovej zóny a vyzývajú na použitie týchto zbraní proti nášmu územiu, prečo nemáme právo urobiť to isté?" spýtal sa Putin.„Ale tiež nie som pripravený povedať, že to urobíme zajtra,“ dodal a naznačil, že by to mohlo ovplyvniť globálnu stabilitu. Nešpecifikoval však, aké zbrane by mohlo Rusko poslať.