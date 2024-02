Putin tvrdí, že Poliaci donútili Hitlera, aby začal 2. svetovú vojnu. Gdansk mu vraj mali vydať po dobrom

Odmietli mu ho vydať po dobrom

Poliaci sú pobúrení

10.2.2024 (SITA.sk) - Adolf Hitler bol v roku 1939 podľa ruského vodcu Vladimira Putina nútený začať vojnu proti Poľsku pre neústupnosť Poliakov v otázke Gdanska.Putin to povedal v rozhovore s bývalým moderátorom americkej konzervatívnej televízie Fox News Tuckerom Carlsonom , o ktorom informuje web Ukrajinská pravda.„Toto územie bolo odovzdané Poľsku a namiesto Danzigu vzniklo mesto Gdansk. Hitler ich (Poliakov) žiadal, aby ho vydali po dobrom, no oni odmietli...," povedal Putin.„(Poliaci) zašli príliš ďaleko, tlačili Hitlera do toho, aby útokom na nich začal druhú svetovú vojnu... Poľsko sa ukázalo ako nekompromisné a Hitler nemal inú možnosť, ako začať realizovať svoje plány," tvrdí ruský vodca.Poľsko Putinove slová pobúrili. „Nie je to prvýkrát, čo ruský diktátor Putin obviňuje z vypuknutia druhej svetovej vojny Poľsko, ktoré 17. (septembra) 1939 napadol ZSSR," povedal poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski.V súvislosti s rozhovorom Carlsona s Putinom šéf poľskej diplomacie dodal: „Sme zvyknutí na paranoidné ospravedlňovanie ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Šokujúce je, že tentoraz to umožnil americký novinár."