Putin tvrdí, že Rusko bude pokračovať v ofenzíve na Ukrajine, jeho hlavným cieľom zostáva Donbas

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin povedal, že Moskva bude pokračovať vo svojej ofenzíve na Ukrajine napriek ukrajinskej protiofenzíve. Povedal to v piatok na samite Šanghajskej organizácie spolupráce v uzbeckom Samarkande.Putin sa tiež vyhrážal, že Moskva by mohla zintenzívniť svoje útoky, ak ukrajinské sily zaútočia na elektrárne a inú infraštruktúru v Rusku.Novinárom v Uzbekistane povedal, že hlavným vojenským cieľom Ruska zostáva „oslobodenie“ celého regiónu Donbas na východe Ukrajiny a nevidí potrebu tento plán upravovať.„Neponáhľame sa,“ povedal Putin a dodal, že Rusko nasadilo do bojov na Ukrajine iba dobrovoľných vojakov.