Putin údajne dostáva dezinformácie od vlastných ľudí. Boja sa mu povedať pravdu?

Napätie s vojenskými predstaviteľmi

Zlyhanie toku presných informácií

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin je dezinformovaný vlastnými poradcami v súvislosti so slabým výkonom ruskej armády na Ukrajine. Ako v stredu povedal nemenovaný americký predstaviteľ, zistili to americké tajné služby.Podľa nich si je Putin vedomý súčasnej situácie a medzi ním a vysokými ruskými vojenskými predstaviteľmi momentálne pretrváva napätie.Bidenova administratíva dúfa, že zverejnenie tejto správy tajných služieb by mohlo pomôcť Putinovi, aby prehodnotil svoje možnosti na Ukrajine. Vojna sa totiž dostala do krvavej patovej situácie vo veľkej časti ukrajinského územia. Rusko utrpelo veľké straty a morálka ruského vojska má klesajúcu tendenciu, keďže ukrajinské sily a dobrovoľníci postavili nečakane silnú obranu.Putin podľa amerických spravodajských služieb nevedel o tom, že jeho armáda na Ukrajine využívala a strácala brancov. Rozviedky tiež zistili, že šéf Kremľa si nie je plne vedomý rozsahu, v akom ruskú ekonomiku poškodzujú ekonomické sankcie uvalené USA a spojencami.Tieto zistenia demonštrujú „jasné zlyhanie toku presných informácií“ k Putinovi a ukazujú, že Putinovi hlavní poradcovia „sa boja povedať mu pravdu,“ uviedol nemenovaný americký predstaviteľ.