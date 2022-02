Putin údajne nechce ďalej eskalovať krízu, Macron priniesol odkaz ukrajinskému prezidentovi

V Bielorusku nebude vojenská základňa

Dialóg ma zmierniť napätie

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin počas pondelkového stretnutia povedal svojmu francúzskemu náprotivku Emmanuelovi Macronovi, že nebude ďalej eskalovať ukrajinskú krízu. Francúzsky prezident to povedal v utorok počas návštevy Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským.Putin tiež podľa neho povedal, že v Bielorusku, kam Moskva vyslala veľký počet vojakov na vojenské cvičenia, nebude stála vojenská základňa ani nasadenie ruských síl.Putin aj Zelenskyj podľa Macrona potvrdili, že sú ochotní zaviesť takzvané minské dohody zamerané na ukončenie separatistického konfliktu na východe Ukrajiny. „Je to jediná cesta umožňujúca budovanie mieru ... a nájdenie udržateľného politického riešenia,“ povedal Macron.Ako tiež uviedol, prezidentskí poradcovia z Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny sa vo štvrtok stretnú v Berlíne, aby prediskutovali ďalšie kroky. Dialóg je jediný spôsob, ako zmierniť napätie, ale dosiahnutie výsledkov si vyžaduje čas, skonštatoval Macron.Macron sa s Putinom a Zelenským stretol v čase rastúcich obáv z ruskej invázie na Ukrajinu. Tie vyvolalo zhromaždenie zhruba 100-tisíc ruských vojakov pri hranici s Ukrajinou, Moskva však popiera, že by plánovala útok. Rusko predložilo Západu sériu bezpečnostných požiadaviek, medzi nimi vylúčenie členstva Ukrajiny v NATO.