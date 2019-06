Putin uistil Pellegriniho ohľadom tranzitu plynu a postoju k roku 1968

Ruský prezident Vladimir Putin (na snímke vpravo) a predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini (vľavo) sa stretli v Konstantinovskom paláci v Petrohrade vo štvrtok 6. júna 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 6. júna (TASR) – Rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bolo veľmi pragmatické a konkrétne. Nebolo popretkávané diplomatickými, prázdnymi vetami. Takto zhodnotil slovenský premiér Peter Pellegrini štvrtkové rokovanie s ruským prezidentom v Konstantinovskom paláci v Petrohrade.konštatoval.zdôraznil Pellegrini.Dodal, že nikto nemieni tieto uzavreté otázky opätovne otvárať.odal, pričom poukázal, že takýto postoj deklaroval počas štvrtkového rokovania taktiež ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov svojmu slovenského partnerovi Miroslavovi Lajčákovi.Narážali tak na nedávno medializovanú správu o záveroch okrúhleho stola, ktorý v ruskej Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov. Jeho účastníci schválili vyhlásenie, ktorým apelujú na poslancov Štátnej dumy, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy. Premiér aj rezort diplomacie tento návrh ešte pred rokovaním odmietli.Prezident Putin počas rokovania potvrdil aj predchádzajúce dohody v súvislosti s dodávkami plynu.uviedol, pričom podľa jeho slov tak ako prezident, tak aj premiér garantovali, že sú pripravení plniť si svoje záväzky.Slovensko sa už v súčasnosti podľa premiérových slov pripravuje na možné spustenie plynovodu Nord Stream 2.informoval, pričom potvrdil, že Slovensko sa pripravuje na to, aby bolo technicky pripravené na spustenie plynovodu Nord Stream 2. Paralelne s technickou prípravou sa začínajú vyjednávať potenciálne kontrakty.Predstavitelia v neposlednom rade hovorili o nedostatku učiteľov na výučbu ruského jazyka. Preto má Pellegrini záujem, aby sa začali skúmať medzi príslušnými ministerstvami možnosti navýšenia prostriedkov na stážovanie ruských učiteľov na slovenských školách. Tento krok by uvítal vzhľadom na neustály rast záujmu o ruský jazyk a na problém nedostatku kvalitných učiteľov ruského jazyka na Slovensku.Pellegrini je na oficiálnej návšteve Ruska do piatku 7. júna. S Putinom sa nestretol v Moskve, pretože prijal pozvanie vystúpiť okrem iných aj spolu s ruským prezidentom, čínskym prezidentom (Si Ťin-pchingom), generálnym tajomníkom OSN (Antóniom Guterresom) v hlavnom paneli Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Témou bude udržateľný rozvoj.