Putin: Ukrajinská operácia v Kurskej oblasti je pokusom o zastavenie ofenzívy na Donbase

12.8.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že ukrajinský prienik do Kurskej oblasti je pokus Kyjeva o zastavenie ruskej ofenzívy na Donbase. Na stretnutí s predstaviteľmi z bezpečnosti a obrany povedal, že útok zjavne odzrkadľuje snahu ukrajinskej vlády o získanie lepšej pozície pre budúce rokovania.Putin tiež vyhlásil, že Ukrajina možno dúfa, že destabilizuje domácu situáciu v Rusku. Cieľ sa jej podľa neho nepodarilo dosiahnuť. Ako povedal, zvýšil sa počet dobrovoľníkov, ktorí vstúpia do ruskej armády.Ruská armáda podľa Putina napreduje s ofenzívou v Donbase a Moskva dosiahne jej vojenské ciele.Ukrajinskú operáciu, ktorá sa začala v utorok a prekvapila ruské sily, sprevádza zo strany Kyjeva informačné embargo. Agentúra AP upozorňuje, že jej ciele, a najmä to, či sa kyjevské sily zameriavajú na udržanie obsadeného územia alebo organizujú akcie typu "udri a stiahni sa", zostávajú nejasné.