Putin útokom na Ukrajinu pomohol posilniť NATO a zároveň prispel k väčšej izolácii Ruska, tvrdí Naď

Silnejšie spoločenstvo

Putin scelil Európu

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) sa domnieva, že vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) bude mať pozitívny dopad aj na Slovensko.„Najväčšie obranné spoločenstvo sveta rozšíri svoje rady o dve ekonomicky a vojensky významné krajiny. Slovensko podporuje rozširovanie Aliancie o demokratické krajiny so správne nastaveným hodnotovým a morálnym kompasom. Vítame krok Švédska a Fínska, ktorých členstvo v NATO bude mať pozitívny dopad aj na ostatné členské krajiny a teda aj Slovensko. Čím bude naše spoločenstvo silnejšie a súdržnejšie, tým slabší bude nepriateľ," uviedol minister na sociálnej sieti v súvislosti s podpisom prístupových protokolov Švédska a Fínska do NATO v utorok (5. júla).Podpísanie prístupových protokolov pre Fínsko a Švédsko zvyšuje strategickú izoláciu Ruska v dôsledku jeho februárovej invázie na susednú Ukrajinu a vojenskej agresie, ktorá tam odvtedy trvá.„Putin si myslel, že nás svojou ohavnou agresiou rozdelí, no dosiahol pravý opak. Budeme si ešte viac pomáhať, spojeneckí vojaci budú pri sebe stáť bok po boku a urobíme všetko pre to, aby bola nespravodlivosť a zlo ruského režimu zastavené," dodal Naď.Podpis prístupových protokolov je predposledným úkonom k zavŕšeniu procesu vstupu do NATO. Nasleduje ešte ratifikácia zodpovednými orgánmi u všetkých členov Aliancie. V slovenskom prípade bude Národná rada SR rokovať o ratifikácii pravdepodobne už na najbližšej schôdzi.