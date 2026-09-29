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29. septembra 2026

Putin už štvrtýkrát tento rok zväčšil armádu. Od marca jej pribudlo takmer 48-tisíc vojakov


Tagy: Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine

Nový dekrét zvyšuje početný stav ruských ozbrojených síl o 15 500 vojakov. Moskva nevysvetlila dôvod tohto kroku. Ruský prezident



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russia_putin_36768 676x470 29.9.2026 (SITA.sk) - Nový dekrét zvyšuje početný stav ruských ozbrojených síl o 15 500 vojakov. Moskva nevysvetlila dôvod tohto kroku.


Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok dekrét, ktorým zvýšil početný stav armády o ďalších 15 500 vojakov. Ide už o štvrté takéto rozhodnutie v priebehu tohto roka, pričom Rusko aj Ukrajina zaznamenávajú rastúce straty vo vojne trvajúcej viac ako štyri a pol roka.

„Stanovený početný stav Ozbrojených síl Ruskej federácie sa určuje na 2 441 630 osôb, z toho 1 550 500 príslušníkov ozbrojených síl,“ uvádza dekrét.

Dokument neuvádza dôvod ďalšieho zvýšenia počtu vojakov. Putin už tento rok podpísal dekréty o rozšírení armády v marci, júni a júli. Od marca sa tak jej plánovaný počet zvýšil celkovo o 47 860 vojakov.

Ruský postup na bojisku sa v tomto roku spomalil. Rozsiahle používanie dronov na fronte totiž podľa AFP prakticky znemožnilo rýchle presuny veľkého množstva vojakov.

Ukrajina opakovane obviňuje Rusko z príprav ďalšej mobilizácie. Putin tieto tvrdenia označuje za ukrajinské „dezinformácie“. Naposledy nariadil mobilizáciu rezervistov v roku 2022 po sérii vojenských neúspechov ruskej armády na Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Putin už štvrtýkrát tento rok zväčšil armádu. Od marca jej pribudlo takmer 48-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
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