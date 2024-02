Putin varoval Západ pred vyslaním vojakov na Ukrajinu, krok by bol spojený s rizikom globálneho jadrového konfliktu

29.2.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin ostro varoval Západ pred väčším zapojením sa do bojov na Ukrajine. Šéf Kremľa vo štvrtok vyhlásil, že takýto krok je spojený s rizikom globálneho jadrového konfliktu. Putin varoval, že vyslanie západných vojakov na Ukrajinu by viedlo k „tragickým" následkom pre krajiny, ktoré sa pre to rozhodnú.„Pamätáme si osud tých, ktorí vyslali svojich vojakov na územie našej krajiny,“ povedal Putin a dodal, že „Teraz budú dôsledky pre potenciálnych útočníkov oveľa tragickejšie.“Ruský vodca zdôraznil, že ruské jadrové zbrane sú v „plnej pripravenosti" a uviedol, že ruská armáda má nové silné zbrane, z ktorých niektoré testovala na bojisku na Ukrajine.