Putin verejne pochválil Fica a Orbána, europoslanec to považuje za obrovskú hanbu pre Slovensko

14.12.2023 (SITA.sk) - Vladimir Putin počas svojej každoročnej veľkej tlačovej konferencie pochválil predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD ) a maďarského premiéra Viktora Orbána . Upozornil na to europoslanec Ivan Štefanec (KDH) Podľa ruského prezidenta sa slovenský a maďarský premiér spomedzi európskch štátnikov správajú správne. Štefanec to označil za hanbu pre Slovensko v prostredí nielen EÚ , ale aj celého civilizovaného demokratického sveta.„Ak ešte na Slovensku alebo v Európe niekomu nebolo jasné, kto podporuje vojnového zločinca Putina, tak sa nám teraz k tomu dokonca on sám priznal. Celému svetu je po týchto slovách jasné, že nám Fico svojim postojom k zločineckej agresii Ruska robí hanbu," uzavrel Štefanec.