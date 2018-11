Putin vyhlásil, že mal príležitosť porozprávať sa s Trumpom

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin povedal v nedeľu novinárom po pracovných raňajkách v Elyzejskom paláci v Paríži, že mal šancu rozprávať sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rozhovor bol podľa neho krátky a prebiehal dobre. Informovali o tom ruské tlačové agentúry TASS a RIA Novosti, ktorú citovala aj agentúra AFP."Áno," odpovedal Putin na otázku, či sa mu podarilo porozprávať so šéfom Bieleho domu na pracovných raňajkách, na ktoré prišlo okolo 70 vysokopostavených hostí zúčastňujúcich sa na parížskych oslavách 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny.Na otázku, ako konverzácia prebiehala, Putin zareagoval: "Dobre." Ďalšie podrobnosti nedoplnil.Putin po pracovných raňajkách smeroval na medzinárodné podujatie Parížske mierové fórum.Putin aj Trump sa stretnú tento mesiac v Argentíne počas summitu lídrov krajín G20. Putin to potvrdil v Paríži pre francúzsku pobočku ruskej televízie RT. Vysvetlil, že sa s americkým prezidentom rozhodlipodujatí v Paríži na počesť 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny.Šéf Kremľa zároveň pre televíziu RT France ocenil nápad vybudovať európsku armádu, pretože podľa jeho slov to. Túto myšlienku európskej armády presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron, pripomenula tlačová agentúra AP.