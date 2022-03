Putin vyhlásil, že nebude povolávať do boja proti Ukrajine brancov a záložníkov

8.3.2022 - Ruský prezident Vladimir Putin vo videu k Medzinárodnému dňu žien vyhlásil, že nebude povolávať do boja v prvej línii brancov a záložníkov. Referuje o tom spravodajský web BBC.Podľa správy z 24. februára od nezávislého spravodajského portálu The Insider však existujú dôkazy, že niektorí ruskí branci boli pred inváziou donútení prihlásiť sa do armády. BBC nebola schopná nezávisle overiť toto tvrdenie.