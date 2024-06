Putin vyzval na obnovenie výroby rakiet stredného doletu, zástancovia kontroly zbrojenia sú znepokojení

Medzník v oblasti kontroly zbrojenia

Posledný pakt končí v roku 2026

28.6.2024 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyzval na obnovenie produkcie rakiet stredného doletu, ktorých výrobu zakazovala už neplatná dohoda s USA.Zmluva o jadrových silách stredného doletu, ktorá zakazovala pozemné jadrové a konvenčné rakety s dosahom 500 až 5 500 kilometrov, bola považovaná za medzník v oblasti kontroly zbrojenia, keď ju v roku 1988 podpísali sovietsky vodca Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Reagan . USA od dohody v roku 2019 odstúpili s poukázaním na to, že ju Rusko porušuje.„Musíme začať s výrobou týchto úderných systémov a potom na základe aktuálnej situácie prijať rozhodnutia o tom, kam ich umiestniť, ak to bude potrebné na zaistenie našej bezpečnosti,“ povedal Putin na stretnutí ruskej národnej bezpečnostnej rady.Putin vyhlásil, že Rusko od zrušenia zmluvy v roku 2019 takéto rakety nevyrábalo, ale že „dnes je známe, že Spojené štáty tieto raketové systémy nielen vyrábajú, ale už ich priviezli na cvičenia do Európy, a to do Dánska."Posledným zostávajúcim paktom o kontrole zbrojenia medzi Washingtonom a Moskvou je Nová zmluva o obmedzení strategických zbraní, ktorá obmedzuje obe krajiny na maximálne 1 550 rozmiestnených jadrových hlavíc a 700 rozmiestnených rakiet a bombardérov.Jej platnosť má uplynúť v roku 2026 a nedostatok dialógu o následnej dohode zástancov kontroly zbrojenia znepokojuje.