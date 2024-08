Putin zakázal gubernátorovi Kurskej oblasti hovoriť o vojenských otázkach. Smirnov vraj prekročil všetky medze

13.8.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin pokarhal úradujúceho gubernátora Kurskej oblasti Alexeja Smirnova za to, že v súvislosti s operáciou ukrajinskej armády na ruskom území diskutoval o záležitostiach, za ktoré je podľa šéfa Kremľa výlučne zodpovedné ministerstvo obrany.Podľa Putina tak gubernátor prekročil medze. Prikázal mu preto, aby sa sústredil výlučne na sociálno-ekonomické záležitosti regiónu.Ako informuje web Ukrajinská pravda, poukazuje na to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) na základe videozáznamu, ktorý zverejnilo Rusko zo stretnutia Putina s predstaviteľmi ruskej armády, bezpečnosti a federálnych a regionálnych úradov.„Rozhodnutie Kremľa zverejniť zábery, ktoré ukazujú, ako Putin karhá vysokopostavených ruských predstaviteľov, je pravdepodobne varovaním pre ostatných, aby sa zdržali komentárov o ukrajinskej invázii do Ruska."