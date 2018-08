Putina pozvali do Francúzska na oslavy konca prvej svetovej vojny

Ruský prezident Vladimír Putin (naľavo) si podáva ruku s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom (archívna snímka). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 30. augusta (TASR) - Francúzsko pozvalo ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Potvrdil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Uviedol, že Putin pozvanie v súčasnosti zvažuje.dodal Peskov.Zdroj z administratívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona uviedol pre TASS, že Putina pozvali do Paríža spolu s lídrami ďalších 80 štátov.Macron sa už skôr vyjadril, že na oslavy stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny (1914-18) plánuje pozvať lídrov krajín, ktoré sa tejto vojny zúčastnili. Hlavy štátov, premiéri a predstavitelia medzinárodných organizácií by mali pri tejto príležitosti prediskutovať iniciatívy zamerané na uvoľnenie globálneho napätia. Podujatie by sa malo konať v Paríži v dňoch 11.-13. novembra.