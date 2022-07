Putinov pád prinesie podľa protikremeľskej opozície rozpad Ruska a vysnívaný demokratický režim

Demokratický režim v Rusku

Rusko je teroristický štát

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko musí byť po vojne na Ukrajine „dekolonizované, deimperializované a deputinizované“. Ako referuje web TV Nova, takýto názor zaznel na Fóre Slobodných národov Ruska, ktoré sa minulý víkend uskutočnilo v Prahe.Zástupcovia týchto národov si predstavujú, že Rusko sa po páde prezidenta Vladimira Putina rozdelí na 34 samostatných štátov.Na Fóre Slobodných národov Ruska sa zúčastnili zástupcovia protikremeľskej opozície. Tí majú jasnú predstavu, aké zmeny by v ich krajine mali nastať.Zhodli sa, že nech už Putinov pád bude vyzerať akokoľvek, bezprostredne po ňom musí nasledovať „dekolonizácia, deimperializácia a deputinizácia“, pričom nový ruský režim má byť demokratický v pravom zmysle slova.Hlavným predpokladom má byť ukončenie vojny na Ukrajine. Následne by mohlo vzniknúť až 34 samostatných štátov, najväčšie z nich na Sibíri, pričom súčasná ruská metropola by v prípade rozdelenia Ruska bola súčasťou menšej Moskovskej republiky.Účastníci fóra prijali taktiež Pražskú deklaráciu, ktorá sa Kremľu pravdepodobne nebude páčiť.„Ruská federácia je teroristický štát, ktorého stáročné koloniálne praktiky, ako bolo nútené vysťahovávanie alebo genocída, urobili z neuveriteľného množstva domorodcov obete historickej nespravodlivosti. Náš ľud zatiahli do vojnových zločinov. Pre túto imperialistickú politiku sankcie dopadajú i na nás, sme ohrození civilizačnou izoláciou a možno i kompletným vymiznutím,“ uvádza sa v deklarácii.Fórum Slobodných národov Ruska je projekt ruských občanov odsudzujúcich vojnu na Ukrajine. Po prvý raz sa uskutočnilo v máji v poľskej Varšave, ďalšie stretnutie by sa malo konať v litovskej Klajpede.