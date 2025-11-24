|
Putinov režim opäť ukázal ‚rešpektovanie‘ iných názorov, hudobníčku Naoko z krajiny vyštvala séria stíhaní
Tagy: Vojna na Ukrajine
Osemnásťročná ruská hudobníčka, ktorú zatkli pre spievanie protivojnových piesní, po prepustení z väzenia utiekla z krajiny. Povedal to v pondelok pre agentúru AFP zdroj oboznámený s ...
24.11.2025 (SITA.sk) - Osemnásťročná ruská hudobníčka, ktorú zatkli pre spievanie protivojnových piesní, po prepustení z väzenia utiekla z krajiny. Povedal to v pondelok pre agentúru AFP zdroj oboznámený s prípadom.
Študentku hudby známu pod umeleckým menom Naoko Dianu Loginovovú zatkli minulý mesiac a odsúdili na tri po sebe nasledujúce krátkodobé tresty odňatia slobody. Jej vystúpenia s piesňami exilových ruských umelcov Monetočka a Noize MC v Petrohrade sa stali virálnymi.
Loginovovej prípad získal pozornosť ako príklad potláčania protikremeľskej opozície a tých, ktorí sa ozývajú proti vojne na Ukrajine. Ruský režim proti nej použil metódu, ktorú obhajcovia ľudských práv nazývajú „kolotoč“. Ide o prax, v rámci ktorej ruská prokuratúra vznáša sériu obvinení. Loginovovú obvinili z narušenia verejného poriadku, diskreditácie ruskej armády a organizovania masového zhromaždenia. Objavili sa obavy, že ju budú držať vo väzbe, kým prokurátori budú pripravovať závažnejšie obvinenia.
Platformu TikTok zaplavili videá podporujúce Loginovovú a jej kapelu Stoptime. Zároveň iní mladí pouliční umelci s ňou vyjadrili solidaritu na verejnosti napriek riziku pokút alebo trestov odňatia slobody.
Zdroj: SITA.sk - Putinov režim opäť ukázal ‚rešpektovanie‘ iných názorov, hudobníčku Naoko z krajiny vyštvala séria stíhaní © SITA Všetky práva vyhradené.
