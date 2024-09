Putinova podpora klesá, nespokojnosť Rusov narástla po ukrajinskej invázie do Kurskej oblasti

1.9.2024 (SITA.sk) -Nespokojnosť s krokmi ruského vodcu Vladimira Putina u obyvateľov Ruska narástla v dôsledku ukrajinskej operácie v ruskej Kurskej oblasti. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Americkí analytici poukázali na to, že ruské štátne sociologické agentúry priznali určitý nárast nespokojnosti Rusov s Putinom a ruskou vládou v dôsledku ukrajinskej invázie do Kurskej oblasti.Nadácia verejnej mienky, ruská štátna sociologická inštitúcia, zverejnila 30. augusta prieskum uskutočnený 25. augusta, ktorý ukázal, že 28 % respondentov vyjadrilo pobúrenie alebo nespokojnosť s konaním ruských úradov za posledný mesiac. Odborníci uviedli, že v prieskumoch uskutočnených nadáciou 11. augusta a 28. júla ide o nárast o 25 %, resp. 18 %.Respondenti prieskumu nevyjadrili takú vysokú mieru nespokojnosti od prieskumu uskutočneného v novembri 2022, po prvom mesiaci nepopulárnej čiastočnej mobilizácie v Rusku.Ruské centrum pre výskum verejnej mienky, ďalšia štátna agentúra, uviedla, že Putinov rating v období od 12. a 18. augusta klesol o 3,5 % na 73,6 %. ISW poznamenáva, že ide o rekordný pokles Putinovho ratingu, a to aj medzi kremeľskými sociológmi, od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Uvedené centrum zverejnilo v piatok najnovší prieskum, z ktorého vyplynulo, že Putinova popularita v období od 19. do 25. augusta klesla o ďalších 1,2 % na 72,4 %.