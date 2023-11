Putinovho prvého premiéra Kasianova označili za zahraničného agenta

Nepravdivé informácie o Rusku

25.11.2023 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo spravodlivosti v piatok zaradilo Michaila Kasianova , ktorý bol prvým premiérom v ére prezidentovania Vladimira Putina , na zoznam tzv. zahraničných agentov.Na webe rezortu sa uvádza, že Kasianov sa „podieľal na vytváraní a šírení správ a materiálov zahraničných agentov neobmedzenému okruhu ľudí, šíril nepravdivé informácie o rozhodnutiach prijatých verejnými orgánmi Ruskej federácie a politikách, ktoré presadzovali“ a „bol proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine“.Ruské zákony umožňujú vyhlásenie organizácií a jednotlivcov, ktorých považujú za zapojených do politickej činnosti a dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia, za zahraničných agentov.Označenie za zahraničného agenta znamená dodatočnú vládnu kontrolu a nesie so sebou silné negatívne asociácie, ktoré môžu zdiskreditovať označené subjekty.Kasianov sa stal premiérom v roku 2000 po tom, čo bol Putin zvolený do prezidentského úradu. V pozícii predsedu vlády pôsobil až do roku 2004, keď bol odvolaný. Bol zodpovedný predovšetkým za ekonomické reformy.Po odchode z úradu sa stal prominentnou opozičnou osobnosťou a v roku 2008 sa pokúsil kandidovať na prezidenta, no jeho kandidatúru zamietla národná volebná komisia.Kasianov sa neskôr stratil z dohľadu a po tom, čo Putin vo februári minulého roka poslal vojakov na Ukrajinu, Kasianov opustil krajinu a údajne sa zdržiava v Lotyšsku.