Putinovi hrozí ďalší zatykač od Medzinárodného trestného súdu, má súvisieť so zločinmi spáchanými wagnerovcami

3.8.2023 (SITA.sk) - Medzinárodný trestný súd (ICC) by mohol vydať ďalší zatykať na ruského vodcu Vladimira Putina . Ako referuje web rmf24.pl, v rozhovore pre Hlas Ameriky to povedal predseda ICC Piotr Hofmański . Prípadný zatykač by súvisel s vojnovými zločinmi spáchanými súkromnou žoldnierskou Wagnerovou skupinou Napriek tomu, že právny štatút skupín ako wagnerovci zostáva nejasný a podľa ruskej legislatívy sú dokonca nelegálne, ich členovia sa zúčastňovali a zrejme stále zúčastňujú na bojoch na Ukrajine po boku ruskej armády.„Prokurátor Medzinárodného trestného súdu môže sudcov ICC požiadať o vydanie zatykača. Tí rozhodnú, či existujú dôvody na vydanie ďalších zatykačov. Prokurátor jasne uviedol, že aktívne vedie nové vyšetrovanie na Ukrajine, ako aj v iných krajinách, a v tomto smere očakávame ďalšie kroky,“ povedal Hofmański.ICC vydal 17. marca tohto roka zatykač na Putina a komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú za nelegálne deportácie tisícok detí z Ukrajiny.