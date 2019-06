Pútnici otvoria úsek Svätojakubskej cesty medzi Trnavou a Bratislavou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 30. júna (TASR) – Členovia občianskeho združenia (OZ) Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku tento rok pripravujú otvorenie piateho úseku slovenskej Svätojakubskej cesty, ktorá je súčasťou celoeurópskej siete ciest smerujúcich do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba.Pri príležitosti otvorenia úseku Trnava – Bratislava OZ Priatelia Svätojakubskej cesty organizuje aj púť, ktorá sa začne 12. júla v Banskej Štiavnici. Pútnici budú pokračovať smerom na západ, v Hronskom Beňadiku a Trnave začnú ďalšie časti cesty.priblížila pre TASR predsedníčka OZ Eva Kocanová. Omša sa bude konať v Dóme svätého Martina.Spoločná púť slovenských, českých, maďarských, rakúskych a poľských pútnikov do Viedne, ktorá takisto vyvrcholí svätou omšou v Katedrále svätého Štefana, pokračuje 26. júna. Púť do Santiaga je zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.