Pýcha je nepriateľom spolupráce, reagoval Matovič na Trubana a nazval ho samozvaným budúcim premiérom

Menej slov a viac činov

"Noví" politici Štefunko a Beblavý

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Nie pravda, ale pýcha je nepriateľom spolupráce. Takto reagoval predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na vyjadrenie lídra koalície mimoparlamentných strán PS/Spolu Michala Trubana, v ktorom, ako v nedeľu preniesli médiá, konštatuje, že s Matovičom si spoluprácu nevie predstaviť, že bude náročná."Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k lepšiemu, mohol by používať menej slov o slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých činov. A hlavne menej nemiestnej pýchy a viac pokory," konštatoval.Trubana nazval "samozvaným budúcim premiérom", ktorý vopred kádruje ľudí na hodných a nehodných byť v "jeho vláde" - na ľudí slušných a tých ostatných. Agentúru SITA o tom informoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky."Nerozumiem tomu, z čoho vznikol tento konflikt. Pána Trubana sa zrejme dotklo, že som sa ohradil voči tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/Spolu ako nových politikov, hoci jeho najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú v skutočnosti v politike 20, respektíve 17 rokov a prestriedali kopu strán. Prípadne sa ho mohlo dotknúť, že aktívne obhajoval lož Za slušné Slovensko o tom, že som im odmietol vydať námestie SNP, hoci nik ma s takou požiadavkou neoslovil. Táto iniciatíva si však svoju chybu priznala a za svoju lož sa ospravedlnila, a tak Truban zostal zahanbený," prízvukuje Matovič.Dodal, že v oboch týchto prípadoch hájil len pravdu. "Ale pán Truban tvrdí, že práve takáto moja politika je prekážkou našej spolupráce, myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde existujú dve pravdy - jedna pre 'našich ľudí' a druhá pre ostatných. Kde zákony a pravidlá platia podľa sympatii a známostí," podotkol.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu koalíciu PS/Spolu.