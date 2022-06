PZP nie je len o cene

Základné a zvýšené poistné limity



5 240 000 eurza škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,



1 050 000 eurza škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, bez ohľadu na počet poškodených.



Zvážte pripoistenie k PZP



pripoistenie čelného skla



pripoistenie stretu so zverou



pripoistenie živlu



pripoistenie posádky vozidla



pripoistenie rozšírenej asistencie



pripoistenie batožiny



pomoc pri zabuchnutí si kľúčov vo vozidle



zabezpečenie prečerpania paliva v prípade natankovania nesprávneho druhu paliva



Kto zaplatí škodu, ak vinník nebol poistený?

Nezodpovednosť vás môže vyjsť draho



jazda pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok



jazda bez vodičského preukazu



zverenie vozidla osobe bez oprávnenia viesť motorové vozidlo



úmyselné spôsobenie nehody



omeškanie s platbou poistného



Napriek tomu, že PZP nepatrí medzi tie najdrahšie druhy poistení, častokrát sa snažíme nájsť si práve to najlacnejšie a nehľadíme na ostatné parametre daného produktu. Je to pravdepodobne spôsobené najmä tým, že si povieme, že PZP aj tak kryje škodu len na cudzom majetku. Akoby podvedome nepociťujeme potrebu investovať viac, pretože "my z toho aj tak nič nemáme." Platí však, že to najlacnejšie poistenie nemusí byť pre nás to najvýhodnejšie.V dnešnom článku sa dozviete, čo by ste pri výbere povinného zmluvného poistenia mali brať do úvahy okrem ceny aj kedy môže poisťovňa žiadať od vinníka poistnej udalosti celú sumu, ktorú vyplatila poškodenému. Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré kryje škodu poškodenému – tretej strane. Z PZP si tak nemôže uplatniť náhradu škody vinník na svojom vozidle. Povinné zmluvné poistenie však nekryje len škody na vozidle poškodeného. Kryje tiež škodu na zdraví, prípadne na inom majetku, ktorú spôsobil vodič prevádzkou motorového vozidla. Takým príkladom môže byť napríklad havária a pri nej zničenie zvodidiel, oplotenia či stĺpa verejného osvetlenia.Zákon č. 381/2001 okrem povinnosti mať dojednané PZP stanovuje tiež minimálne limity poistného krytia platné pre každú poisťovňu a tie sú:Ak sa vám zdá, že takéto limity snáď ani nie je možné jednou haváriou dosiahnuť, máte pravdu len sčasti. Vo väčšine poistných udalostí skutočne takto nastavené poistné limity stačia. Stávajú sa však prípady, kedy to stačiť nemusí a vtedy by škodu nad daný limit musel hradiť vinník zo svojho. Môže ísť napríklad o zničenie zariadenia dôležitého pre výrobnú činnosť podniku, čo môže okrem škody na samotnom zariadení znamenať aj ušlý zisk pre danú spoločnosť v státisícoch či miliónoch eur. Poisťovne preto spravidla ponúkajú aj niekoľkonásobne vyššie limity, čo sa logicky odráža aj v cene poistky. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve a je len na vás, či uprednostníte väčšiu istotu alebo lepšiu cenu.Častokrát je veľmi diskutovanou témou amortizácia vozidla. Ide o to, že poisťovňa môže mať záujem vyplatiť poškodenému len hodnotu opravy zníženú o amortizáciu. Argumentom vtedy býva, že novým dielom vozidlo zvýšilo svoju hodnotu. Poškodený môže na súde žiadať o doplatenie celej škody, pričom sa môže súdiť buď s poisťovňou alebo s vinníkom. Pri dojednávaní PZP preto zvážte, či radšej neuprednostniť produkt, ktorý nezohľadňuje amortizáciu a poškodenému v prípade poistnej udalosti uhradí škodu v plnej cene.Rozdiel medzi jednotlivými produktami PZP a tým aj v ich cenách, môže byť tiež v rozsahu asistenčných služieb, prípadne v ponuke možných pripoistení.Škody na vlastnom vozidle si musí vinník uhradiť sám v prípade, že nemá uzatvorené havarijné poistenie . To je výrazne drahšie ako PZP, nakoľko kryje okrem škôd pri nehode aj množstvo ďalších rizík, napríklad aj odcudzenie vozidla či živel – škody spôsobené vodou, vetrom, požiarom a podobne.Najmä majiteľom starších áut môže byť vhodnou alternatívou k havarijnému poisteniu pripoistenie k PZP. Poisťovne ponúkajú rôzne pripoistenia, pričom líšiť sa môže aj ich cena. Napríklad:Napriek tomu, že povinnosť mať dojednané PZP je daná zákonom, na Slovensku jazdí odhadom až 200 000 vozidiel bez PZP. Je preto na mieste otázka, kto uhradí škodu poškodenému. Andrej Krutka z portálu pre online porovnanie poistenia mojepzp.sk vysvetľuje: "Poškodený sa nemusí obávať. Na Slovensku takéto prípady rieši Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) prostredníctvom svojho garančného fondu. SKP ale následne bude škodu vymáhať od vinníka. A tá sa môže veľmi ľahko vyšplhať aj na niekoľko desiatok tisíc eur, v prípade luxusných áut či usmrtenia aj viac. Vinník sa môže zároveň pripraviť aj na pokutu za vozidlo bez PZP až do výšky 3 320 eur. Jazdiť bez povinného zmluvného poistenia preto určite neodporúčam."Ako pri každom poistení, aj pri PZP by ste si mali poriadne prečítať výluky. To znamená situácie, pri ktorých môže byť poistné plnenie krátené, prípadne úplne odmietnuté. Napríklad:Ak dôjde k takejto situácii, poisťovňa škodu poškodenému vyplatí, ale následne si ju bude nárokovať od vinníka súdnou cestou.