Quentin Crossley bude novým riadiacim partnerom KPMG na Slovensku

17.5.2023 (SITA.sk) - S účinnosťou od 1. októbra 2023 nahradí Quentin Crossley vo funkcii riadiaceho partnera KPMG na Slovensku Kennetha Ryana. V zmysle pravidiel nášho podnikového riadenia (corporate governance) má pozícia riadiaceho partnera spoločnosti pevne stanovené funkčné obdobie, pričom rotuje medzi jednotlivými členmi Rady partnerov KPMG na Slovensku.Kenneth Ryan vedie KPMG na Slovensku ako riadiaci partner posledných desať rokov. Počas svojho pôsobenia presadzoval orientáciu na klienta a zamestnancov, a jej začlenenie do DNA firmy. Zároveň nastavil smerovanie KPMG na Slovensku na ďalšie roky. Od 1. októbra sa Kenneth pripojí k výkonnému tímu KPMG pre strednú a východnú Európu (KPMG CEE Executive Team)."Bolo mi cťou a potešením byť počas uplynulých desiatich rokov riadiacim partnerom KPMG na Slovensku. Chcel by som sa poďakovať všetkým klientom a kolegom za ich dôveru. Novému vedeniu želám veľa úspechov a teším sa, že budem môcť naďalej podporovať našu v firmu aj v mojej novej pozícii."Kenneth Ryan, Managing Partner, KPMG na SlovenskuQuentin Crossley nastúpil do KPMG na Slovensku v roku 2000. Vďaka svojmu širokému multifunkčnému záberu sa zásadným spôsobom podieľal na podpore rastu firmy v uplynulých rokoch a má rozsiahle lokálne znalosti a prepojenie s firmou KPMG na Slovensku. V poslednom období bol zodpovedný za množstvo našich najväčších lokálnych aj medzinárodných klientov. Jeho zameranie na klientsku skúsenosť a proaktívny go-to-market prístup sú zárukou, že naša jedinečná kultúra a rastové ambície budú naďalej prekvitať."Som nesmierne vďačný za dôveru a podporu Rady partnerov KPMG na Slovensku. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli vytvoriť z KPMG na Slovensku takú vynikajúcu firmu. Veľmi sa teším na vzájomnú spoluprácu, ktorá pomôže našim klientom realizovať ich ciele v týchto náročných, ale zároveň zaujímavých časoch."Quentin Crossley, nastupujúci Managing Partner, KPMG na Slovensku