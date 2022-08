Quintana prišiel o 6. miesto z Tour de France a štartovať nebude ani na Vuelte, vo vzorkách mu niečo našli

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana nebude štartovať na španielskej Vuelte , aj keď na treťom tohtosezónnom podujatí Grand Tour pôvodne mal súťažiť.

Po stredajšej dodatočnej diskvalifikácii z tohtoročnej Tour de France síce môže bojovať na španielskych a čiastočnej aj holandských cestách, no svoju energiu chce s právnikmi venovať svojej obhajobe a plánuje podať odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS)

Nairo Quintana na tohtoročnej TdF obsadil v celkovej klasifikácii 6. priečku. „Oznamujem, že nebudem súčasťou Vuelty. Svoju energiu nasmerujem do odvolania na CAS. Do súťažného diania sa vrátim v závere sezóny," informoval cyklista.

Liek proti bolesti

Štart v Holandsku

19.8.2022 (Webnoviny.sk) -Tridsaťdvaročný jazdec tímu Arkéa-Samsic mal na Tour vo vzorkách, ktoré mu odobrali 8. a 13. júla 2022, stopy po syntetickom lieku proti bolesti - tramadole.Od Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) nedostane žiadny trest, keďže užitie tramadolu sa nepovažuje za doping napriek tomu, že táto látka figuruje na zozname zakázaných prostriedkov.Quintana dôrazne odmieta akékoľvek vedomé užitie zakázaného prostriedku. „Stredajšia správa ma veľmi prekvapila. Teraz môžem povedať len to, že sa určite odvolám," poznamenal.Španielska Vuelta štartuje už v piatok netradične v Holandsku, ktoré hostí úvodné tri etapy. Po piatkovej časovke jednotlivcov v Utrechte sa bude v „krajine tulipánov" súťažiť aj počas víkendu.V pondelok sa pelotón počas voľného dňa presunie do Španielska a preteky vyvrcholia 11. septembra v Madride. „Táto Vuelta obsahuje desať horských etáp so závermi vo veľkých výškach. Chcem s tímom bojovať o víťazstvá a miesta na pódiu," uviedol Quintana ešte predtým, ako sa dozvedel o diskvalifikácii na Tour.Zoskupenie Arkéa-Samsic pritom iba v utorok informovalo, že s ním predĺžilo spoluprácu o ďalšiu sezónu.