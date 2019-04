R. Baláž: Koalícia si pri Ústavnom súde SR plní svoju zodpovednosť

Na snímke poslanec NR SR Radovan Baláž (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 7. apríla (TASR) - Koalícia si pri téme Ústavného súdu (ÚS) SR plní svoju zodpovednosť, pretože parlament zvolil osmičku kandidátov na ústavných sudcov. Uviedol to v diskusnej relácii V politike televízie TA3 koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Radovan Baláž (SNS). Odmietol politizáciu voľby sudcov ÚS SR.Mená zvolených kandidátov podľa jeho slov budú môcť byťprezidentovi SR, aby sa mohol ÚS SR sfunkčniť. Priznal, že dohoda o kandidátoch sa nerodila ľahko.priblížil.Keďže 15. apríla je podľa jeho slov termín na podávanie ďalších prihlášok, budú podľa jeho názoru zvolení ďalší kandidáti na post ústavného sudcu.zdôraznil.povedal opozičný poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO). Koalícia podľa neho chce z ÚS SR urobiť stranícku organizáciu, kde sizdôraznil Heger.poznamenal. Podľa neho pri voľbe ide o mocenské boje o to, kto bude mať na ÚS SR svojich kandidátov.podčiarkol. Upozornil, že ak nemá ÚS SR plný počet (13) členov, tak môže byť podľa neho námietkami znovu znefunkčnený.Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš (Smer-SD)vyčítať poslancom NR SR, že nedali pri voľbe ÚS SR hlas niekomu, o kom nie sú presvedčení, že nie je dobrý kandidát na post sudcu ÚS SR.podčiarkol Ondruš.povedal Ondruš.doplnila opozičná poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS). SaS podľa nej pristupovala k voľbe kandidátov ÚS SR veľmi zodpovedne. Expremiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa nej vďaka poslancom SaS zriekol svojej ambície byť predsedom ÚS SR.Podľa Blahovej je súčasný počet zvolených kandidátov na ÚS SR nedostatočný. NR SR si podľa nej v tejto vecipovedala. Nechať to dôjsť na ÚS SR do súčasného nefunkčného stavu je od koalície