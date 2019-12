R. Baláž: Návrh štátneho rozpočtu je dobrý kompromis, SNS ho podporí

Na archívnej snímke poslanec Radovan Baláž (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. decembra (TASR) – Návrh štátneho rozpočtu je v súčasnej situácii dobrý kompromis a nie je, ako tvrdí opozícia. Koaličná SNS ho preto podporí. V rozprave k návrhu štátneho rozpočtu to uviedol poslanec Radovan Baláž (SNS).Zákon roka by si podľa neho zaslúžil ďaleko odbornejšiu diskusiu, než aká je v parlamente. Opozícia mohla podľa Baláža prísť napríklad sPodotkol, že sa na návrhu museli dohodnúť tri koaličné strany a zostaviť kompromisný rozpočet.zdôraznil. Motiváciou, prečo opozícia nechce podporiť rozpočet, je podľa Baláža to, aby mohli prijať rozpočet podľa seba a zakomponovať tam svoje priority.V návrhu sú podľa neho zohľadnené priority jednotlivých ministerstiev.opísal.skonštatoval Baláž.V súvislosti s odhadmi zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) uviedol, že je veľmi náročné niečo prognózovať do budúcna. V minulosti bolo podľa neho bližšie k tomu, ako to v skutočnosti dopadlo, práve ministerstvo financií.Hodnotiaca správa Európskej komisie (EK) síce vytkla Slovensku určité riziká, zaradila nás však podľa jeho slov do skupiny, kde je napríklad aj Fínsko. Opozícia podľa Baláža spochybňuje prácu EK, pretože tá odobrila návrh rozpočtu. Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO) poznamenal, že EK nikto nespochybňuje, Komisia však rozpočtu nedôveruje.dodal. Baláž sa následne zaujímal, prečo Komisia rozpočet odobrila, keď je taký zlý.Baláža podľa vlastných slov tiež mrzí, že rozpočet nie je vyrovnaný, treba však brať do úvahy aj externé faktory, ako je neuzavretý spor medzi USA a Čínou, rovnako voľby vo Veľkej Británii a brexit. Koalícia mala podľa Hegera na tieto hrozby v budúcnosti pripraviť.