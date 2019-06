R. Berkes: Turisti prichádzajú do Bratislavy aj pre jej polohu

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer Foto: TASR, Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) - Turisti prídu do Bratislavy na dva alebo tri dni, chcú ju spoznať a potom využiť jej blízkosť s Budapešťou a Viedňou a navštíviť aj tieto mestá. Povedal to pre TASR prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.konštatoval Berkes s tým, že by mohlo ísť o budovanie rôznych atrakcií, ktoré by oslovili dovolenkárov. V súvislosti s organizovaním svetového šampionátu v ľadovom hokeji tento rok v Bratislave a Košiciach uviedol, že cestovné kancelárie takéto podujatia vítajú a sú vždy prínosom.Veľmi zaujímavé sú podľa neho pre turistov Vysoké a Nízke Tatry, priaznivcov si získava aj historické mesto Banská Štiavnica a jej okolie, cestovnému ruchu pomáha budovanie cyklotrás aj organizovanie vínnych ciest.uzavrel Berkes.