R. Čulák o návšteve Vietnamcov: Nič podozrivé som si nevšimol

Na nedatovanej snímke je unesený vietnamský podnikateľ a niekdajší stranícky funkcionár Trinh Xuan Thanh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) - Šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák odmieta, že by počas návštevy vietnamskej delegácie na Slovensku, ktorá sa spája s únosom vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, videl niečo podozrivé.povedal v piatok pre TASR.O únose vietnamského podnikateľa sa podľa svojich slov dozvedel z novín. Deklaroval, že je v tejto súvislosti pripravený kedykoľvek vypovedať. Doplnil, že už poskytoval súčinnosť pri vyšetrovaní nemeckej strane, ktorej poskytol požadované podklady.Šéf protokolu sprevádzal delegáciu z Prahy do Bratislavy a následne na stretnutí vo vládnom hoteli Bôrik. Odmieta, že by počas toho videl niekoho zbitého či omámeného.vyhlásil Čulák.Popiera, že by vietnamská strana počas stretnutia na Bôriku žiadala o zaradenie ďalšieho vozidla do kolóny.doplnil. Nevidel ani farebné dodávky, ktoré mali údajne parkovať pred Bôrikom, v jednej z nich mal byť podľa medializovaných informácií unesený podnikateľ.skonštatoval.Čulák nechcel špekulovať o tom, či mohla byť slovenská strana zneužitá na únos.zhrnul. Na otázku, či mu niekto z jeho kolegov vyjadril o prípade pochybnosti, odpovedal záporne.Denník N vo štvrtok s odvolaním na policajné informoval, že unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Čulák potvrdil, že mená niektorých policajtov boli správne, informácie z článku však označil za klamstvá a výmysly. Či sa bude voči zverejneným informáciám brániť, konkretizovať nechcel.