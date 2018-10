R. Danilák vyvíja čip, ktorý ako prvý prekoná kapacitu ľudského mozgu

Radoslav Danilák, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Radoslav Danilák, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 12. októbra (TASR) - Svet už v roku 2021 čaká nový skok v oblasti výpočtovej techniky. Budú to čipy, vďaka ktorým vzniknú systémy, ktoré kapacitou a rýchlosťou prekročia ľudský mozog, čo sa pôvodne považovalo za možné až okolo roku 2035. Uviedol pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák v rámci štvrtkového (11. 10.) podujatia v Bruseli s názvom Konferencia V4 o umelej inteligencii.Organizátori podujatia sa netajili tým, že Danilák bol "hviezdou prvej veľkosti" na medzinárodnej konferencii o umelej inteligencii (UI), ktorá sa konala na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.Zakladateľ a vedúci spoločnosti Tachyum je hrdý na skutočnosť, že spolu s ďalšími expertmi z celého sveta sa podieľal na vypracovaní stratégie pre investície, vďaka ktorej slovenská vláda dokázala podporiť rast firiem, ktoré v istej časti svojho rozvoja narazili na nedostatok kapitálu. "Som spokojný, že som mohol niečo priniesť späť na Slovensko," uviedol.Podľa jeho slov spoločnosť Tachyum, ktorá sídli v Spojených štátoch v Silicon Valley (v Bratislave je firma Tachyum, s. r. o., ktorá sa zaoberá softvérom UI), vyvíja čipy a v roku 2020 chce dať na trh čipy pre dátové centrá v oblasti umelej inteligencie. "Vďaka našej technológii prvýkrát v histórii ľudstva bude možné vybudovať systém, ktorý prekročí kapacitou a akceleráciou ľudský mozog," vysvetlil Danilák.Spresnil, že jeho firma vyvíja tento čip od roku 2015, vývoj stále pokračuje, ale v auguste tohto roku bol čip prvýkrát predstavený verejnosti vrátane jeho technických parametrov. Danilák upozornil, že ani analytici, ani odborná verejnosť nespochybnili, že by tento zámer bol možný, skôr naopak, už sa začali ozývať prví potenciálni záujemcovia z prostredia veľkých dátových centier."Pôvodne boli teórie, že výpočtová technika presiahne kapacitu a výkon ľudského mozgu v roku 2035, vlani sa objavili názory, že to bude v roku 2029. My sme zmenili ekonomický problém a priniesli technické riešenie a ten predpokladaný výkon v dostupnej cenovej kategórii naše čipy umožnia už v roku 2021," opísal situáciu Danilák.Na otázku TASR, čo presne bude znamenať tento "skok" v oblasti čipov, Danilák pripomenul, že vždy, keď výkonnosť počítačových systémov vzrástla desať- až 100-násobne, objavili sa aplikácie, "o ktorých sme ani nesnívali". "Ťažko to odhadnúť. Bude to zásadná zmena, bude to veľa zmien, ale netuším, čo všetko to prinesie," priznal.Bruselská konferencia predostrela aj niektoré obavy spojené s rýchlym vývojom UI. Danilák upozornil, že každá nová technológia má pozitívne aj negatívne stránky. Prúdový motor umožnil leteckú dopravu, ale aj vznik bojových stíhačiek. Jadrová energia priniesla svetlo a teplo, ale aj priviedla ľudstvo na pokraj záhuby. "Je to skôr o tom, ako ľudia použijú túto technológiu, a nie o technológii samotnej," dodal.Súhlasí však s názormi, že pri vývoji UI bude treba nastaviť určité hranice. Súčasný stav opísal ako "divoké štádium" vývoja umelej inteligencie, kde nastavovanie akýchsi bariér nie je najvyššou prioritou. Ale UI sa už používa pri samojazdiacich autách a v medicíne, kde ide o záchranu ľudských životov, a preto je podľa neho logické, že sa zjavujú požiadavky, aby sme pochopili, ako funguje svet UI, aby boli predvídateľné výsledky, lebo bez vyriešenia týchto vecí si nebudeme môcť dovoliť pustiť UI do niektorých oblastí nášho života.