R. Fasel: Slováci nemajú s organizáciou hokejových MS žiadne problémy

Na snímke prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. mája (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel vyslovil spokojnosť s doterajším priebehom MS. Svetový šampionát v Bratislave a Košiciach je podľa neho výnimočný vzhľadom na nezvyčajne vysokú účasť hráčov zo zámorskej NHL.IIHF zatiaľ nemá žiadne výhrady smerom k práci usporiadateľov.vyjadril sa šéf IIHF.Organizátori sa rozhodli v základnej fáze umiestniť slovenský tím do Košíc a s odstupom času to Fasel hodnotí ako vydarený ťah.podotkol Fasel.Švajčiarsky funkcionár sa vyjadril aj k zmene formátu semifinále, ktorú si tesne pred štartom MS odsúhlasili zástupcovia jednotlivých tímov. Po novom sa v semifinále stretne najvyššie nasadený postupujúci tím s najnižšie nasadeným a zvyšná dvojica spolu. Bude sa teda hrať systémom, aký fanúšikovia poznajú z ligových súťaží.uviedol Fasel pre tass.com. Na direktoriáte takisto rozhodli o zrušení nájazdového rozstrelu vo finále. V prípadnom predĺžení sa bude po novom hrať s tromi hráčmi na oboch stranách až do momentu, kým jedno z mužstiev nestrelí víťazný gól. Nájazdy vo finále rozhodli o uplynulých dvoch tituloch pre Švédsko. Najmä Kanaďanom, ktorí takýmto spôsobom prehrali finále v Kolíne nad Rýnom v roku 2017, sa nepozdávalo, že o držiteľovi zlata má rozhodnúť rozstrel.Fasela teší množstvo hráčov svetovej extratriedy, ktorí prišli na Slovensko reprezentovať svoje krajiny.konštatoval 69-ročný Fasel.Skúseného funkcionára, ktorý v máji 2020 po 26 rokoch skončí na čele IIHF, prekvapili výsledky v úvode MS - najmä prehra Švédska s Českom (2:5) a Američanov s domácim tímom (1:4).dodal.