R. Fico: Európska únia je pre Slovensko životne dôležitá

Na snímke vľavo predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha a vpravo predseda vlády SR Robert Fico počas zasadnutia Výboru NR SR pre európske záležitosti, 28. júna 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. mája (TASR) – Európska únia je pre Slovensko životne dôležitá, bez členstva v Únii by nebola SR tam, kde v súčasnosti je. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico.povedal. Deklaruje, že Smer-SD je proeurópsky orientovaná strana a na tomto sa nič meniť nebude.Fico však odmieta, aby Európska únia robila z Ruska strategického nepriateľa. Rusko podľa jeho slov nie je nepriateľ Európy.skonštatoval Fico. Ako tvrdí, Slovensko má právo, aby svoje suverénne postoje prezentovalo, ale nemôže "hlava-nehlava tĺcť" do inštitúcie, ktorá mu mimoriadne pomohla.V prípade predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) a jeho protieurópskych vyjadrení na sociálnej sieti Fico uviedol, že ani raz nebol svedkom toho, že by Blaha urobil krok proti orientácii Slovenska. Blaha podľa Fica vie, že životný priestor Slovenska je Európska únia.deklaruje líder Smeru-SD. Ak má Blahov slovník "väčšiu kadenciu alebo viac farieb", Ficovi to nevadí.