R. FICO: MINIMÁLNA MZDA BY MOHLA BYŤ AJ 600 EUR, AK BY TO BOLO NA MNE

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica by minimálna mzda mohla byť aj na úrovni 600 eur, ak by to bolo na ňom. Uviedol to v utorok po stretnutí s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ).Fico tiež vyhlásil, že zvyšovanie minimálnej mzdy nikdy nemalo negatívny vplyv na zamestnanosť. Minimálna mzda však podľa Fica pôjde hore. KOZ SR navrhuje zvýšenie na 635 eur.