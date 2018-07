R. Fico: Nečakajte, že zdvihnem ruku za manželstvo homosexuálov

Dúhový Pride, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. júla (TASR) - Predseda koaličného Smeru-SD a expremiér Robert Fico rešpektuje, že existujú homosexuálne vzťahy a nikdy by neurobil žiadne praktické kroky proti nim. Nemožno však očakávať, že by zdvihol ruku za uzákonenie manželstiev homosexuálov. Povedal to na tlačovej konferencii pred blížiacim sa pochodom Dúhový pride.povedal.Fico tiež pripomenul, že postoj Smeru-SD k tejto hodnotovej otázke bol preukázaný pri novelizácii Ústavy SR,