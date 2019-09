R. Fico: O lídrovi kandidátky Smeru-SD nie je rozhodnuté

Na archívnej snímke predseda SMER - SD Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. septembra (TASR) – O lídrovi kandidátky Smeru-SD do parlamentných volieb nie je rozhodnuté. Predseda Smeru-SD Robert Fico to vyhlásil v relácii TV Pravda. Nevylúčil však, že on ním nebude.Fico uviedol, že Smer-SD chce vyhrať parlamentné voľby a aj zostaviť vládu.skonštatoval. Šéf Smeru-SD tvrdí, že on nie je lídrom, ktorý si stranu založí, aj pochová. Poznamenal však, že vždy sa dáva na politický cit lídra strany.Fico reagoval aj na kritiku, že sa mal svojím videom na sociálnej sieti zastať právoplatne odsúdeného bývalého poslanca Národnej rady SR za ĽSNS Milana Mazureka. Predseda Smeru-SD však tvrdí, že to tak nebolo.uviedol.tvrdí Fico. Myslí si, že takýto rozsudok len zdvihne preferencie extrémistov. Vyjadril sa aj k možnej spolupráci s ĽSNS s tým, že Smer-SD je jednoznačne protifašisticky orientovaná strana.