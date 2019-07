R. Fico: Smer-SD podporí ústavný zákon o stratifikácii nemocníc

SD Robert Fico počas tlačovej konferencie k minimálnej mzde v Bratislave 31. júla 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 31. júla (TASR) - Koaličná strana Smer-SD podporí ústavný zákon o stratifikácii nemocníc. Na tlačovej konferencii to v stredu uviedol predseda strany Robert Fico.povedal Fico. Pripomenul, že myšlienka ústavného zákona vznikla na pôde Smeru-SD. Pri niektorých vážnych rozhodnutiach v zdravotníctve podľa neho treba širšiu podporu ako len 76 poslaneckých hlasov. Na prijatie ústavného zákona treba v parlamente aspoň 90 hlasov.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložila návrh reformy slovenských nemocníc formou ústavného zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo avizovalo, že reforma si vyžiada ešte novelizáciu viacerých zákonov a vládnych nariadení. Šéfka rezortu chce, aby sa na projekte stratifikácie dohodlo celé politické spektrum, na čom sa dohodla s Ficom. Podporu reforme už avizovali vládny Most-Híd aj opozičná SaS.Projekt by mala ministerka predložiť vláde na rokovanie 21. augusta. Vyzvala preto koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.