R. Fico: V koalícii je dohoda, že chceme prelomiť veto prezidentky

Bratislava 26. novembra (TASR) - Vo vládnej koalícii je dohoda na tom, že chce prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej vo všetkých troch návrhoch zákonov, ktoré vrátila do Národnej rady SR. Na utorkovom tlačovom brífingu to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.uviedol Fico s tým, že poslanci za Smer-SD podporia predĺženie moratória na prieskumy. Dodal, že budú čakať, či sa nájde v parlamente väčšina na opätovné schválenie predĺženia moratória. Ak sa nenájde, budú to poslanci podľa Fica rešpektovať.Prezidentka vrátila novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorého súčasťou je návrh na predĺženie moratória na prieskumy zo súčasných 14 dní na 50 dní pred voľbami. Hlava štátu si myslí, že návrh je v rozpore napríklad s právom na informácie či právom na zhromažďovanie a šírenie informácií. Ak poslanci jej veto prelomia, podá návrh na Ústavný súd SR.Hlava štátu tiež parlamentu na opätovné prerokovanie vrátila novelu zákona o náhradnom výživnom a verejnom obstarávaní. Pri novele zákona o verejnom obstarávaní súhlasila s výhradami Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ako aj pripomienkami odbornej verejnosti. Schválená právna úprava týkajúca sa náhradného výživného je zase podľa názoru prezidentky spôsobilá viesť k zvýšenej kriminalizácii väčšieho počtu občanov a k pokračujúcej neschopnosti uhrádzať určené výživné riadne a včas.