R. Fico vypovedal v kauze vydierania prezidenta A. Kisku

Na archívnej snímke Robert Fico. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) vypovedal v kauze údajného vydierania prezidenta SR Andreja Kisku. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava Matej Izakovič.povedal pre TASR Izakovič.Doplnil, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, nie je možné poskytnúť bližšie informácie oKiska v tomto prípade vypovedal v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) koncom marca. Jeho právny zástupca Daniel Lipšic po výpovedi uviedol, že to bol štandardný výsluch, prezident opísal stretnutia s relevantnými osobami. Podľa jeho slov priložili aj ďalšie dôkazy, ktoré potvrdzujú výpoveď prezidenta. Fico reagoval tým, že nevie, čo Kiska predložil, pretože nemal čo predložiť.Prezident vo februári hovoril, že ho mal Fico vydierať v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov a jeho ambíciou byť predsedom Ústavného súdu SR. Kiska si tiež myslí, že trestné stíhanie konateľa jeho spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho Kiska nevymenuje za predsedu Ústavného súdu SR. Fico obvinenia odmieta.Predseda Smeru-SD hovoril, že je pripravený okamžite vypovedať vo veci údajného vydierania prezidenta. Naznačil, že to nebol on, ale Kiska, kto sa pokúšal ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní. Expremiér tiež zopakoval, že Kiska klamal pri financovaní prezidentskej kampane. Fico deklaroval, že má záujem, aby sa obvinenie zo strany Kisku prešetrilo čo najrýchlejšie. Trestné stíhanie v tomto prípade začala polícia koncom februára.