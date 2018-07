R. Javorčík: Summit NATO môže byť dobrou správou pre vládu v Skopje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. júla (TASR) - Nadchádzajúci dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie (11.-12.7.) v Bruseli netreba vnímať ako prelomový, ale skôr akoa ako dobrú správu pre šance vlády zo Skopje získať pozvánku na vstup do NATO. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre TASR veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík.Veľvyslanec pripomenul, že summit bude v prvom rade o implementácii záväzkov, na ktorých sa spojenci dohodli na predošlých stretnutiach vo Walese a vo Varšave. Týka sa to aj nákladov na chod aliancie, kde členské krajiny postupne zvyšujú svoje rozpočty na obranu. Summit v Bruseli by mal potvrdiť, že v roku 2018 dosiahne osem členských krajín dvojpercentný rozpočtový záväzok výdavkov na obranu, ktoré idúna modernizáciu vojenskej techniky a výcvik.Summit by mal zároveň potvrdiť aj výcvikovú nevojenskú misiu Aliancie v Iraku, ktorá sa uskutoční na pozvanie irackej vlády a ktorá bude zameraná na budovanie irackých vojenských síl a výcvik vojenskej polície. Bude to len rozhodnutie o začatí misie, na jej podobe sa dodatočne dohodnú ministri obrany NATO.upozornil Javorčík. Dodal, že na summite možno očakávať veľmi dôležité rozhodnutie o budúcom rozšírení Aliancie a o začatí prístupových rokovaní Severného Macedónska s NATO.Spor medzi Aténami a Skopje o názov krajiny bol jednou z hlavných prekážok vstupu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko do NATO. V prípade úspešných domácich ústavných úprav týkajúcich sa názvu krajiny by sa Severné Macedónsko stalo v poradí už 30. členským štátom Aliancie. Podľa Javorčíka však NATO nehovorí o počte svojich členov, lebo najdôležitejšie je to, či je nová členská krajina schopná prispievať do spoločnej obrany.opísal situáciu slovenský diplomat. Zatiaľ podľa jeho slov netreba hovoriť o termíne, ale Aliancia jea ak obe strany dokážu záujem o vyriešenie tejto otázky, v optimálnom prípade by do konca roka mohli začať prístupové rozhovory s Macedónčanmi.