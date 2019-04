R. Káčer: Návšteva P.Pellegriniho v Bielom dome by mohla oživiť vzťahy

Rastislav Káčer, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. apríla (TASR) - Nadchádzajúce prijatie predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) v Bielom dome by podľa bývalého veľvyslanca SR v USA Rastislava Káčera mohlo oživiť "" zanedbané americko-stredoeurópske vzťahy. Mohlo by tiež pripomenúť pozitívnu úlohu Spojených štátov v regióne vrátane Slovenska. Poznamenal, že samotné prijatie u amerického prezidenta trvá zväčša päť až desať minút.Káčer pripomenul, že pozvanie od Donalda Trumpa prichádza v čase 30. výročia pádu komunizmu v stredoeurópskom regióne. "," vysvetlil. Je podľa neho veľmi dobrým signálom, že slovenský predseda vlády je po českom premiérovi druhým predstaviteľom zo stredoeurópskeho regiónu, ktorý dostal v tomto období pozvanie od amerického prezidenta.Samotné prijatie v Bielom dome je väčšinou krátke, päť- až desaťminútové stretnutie medzi štyrmi očami, súčasťou je aj rokovanie na úrovni delegácií, priblížil Káčer. "," doplnil.Bývalý veľvyslanec predpokladá, že témou diskusie partnerov by mohli byť strategické a bezpečnostné záležitosti. "," uviedol s tým, že vhodnou témou je aj posilňovanie energetickej nezávislosti regiónu strednej Európy.Dohoda o obrannej spolupráci s USA nebude témou rokovania na tejto úrovni, myslí si Káčer. "" pripomenul s tým, že táto téma je vysoko preceňovaná. "," doplnil.Stretnutie je podľa Káčera pre Slovensko veľmi významné, priateľské gesto zo strany USA a takémuto prijatiu predchádzajú dlhé mesiace a niekedy aj roky prípravy.Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini absolvuje v priebehu budúceho týždňa návštevu USA, počas ktorej ho v piatok 3. mája prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump.